LIVE:Tijd begint te dringen voor PEC

Excelsior haalde dit seizoen 25 punten in uitduels, tegenover 13 in thuiswedstrijden (verschil van 12). Het grootste verschil tussen uitduels en thuisduels in het voordeel van de uitduels ooit in een eredivisie-seizoen staat op naam van RKC Waalwijk. In 1992/1993 haalde RKC 15 punten in eigen huis, tegenover 30 buitenshuis.