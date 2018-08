LIVE | Excelsior op zoek naar gelijkmaker na treffer Van Persie

PEC Zwol­le-middenvel­der Gustavo Hamer treurt voor spelers én supporters

15:17 Gustavo Hamer baalde opzichtig na de tweede nederlaag op rij van PEC Zwolle. ,,Dit is niet waar we op gehoopt hadden, dat is duidelijk'', reageert de middenvelder na de 2-0 nederlaag bij FC Utrecht. ,,We moeten hier uitkomen.''