LIVE: FC Eindhoven achter in Nijmegen na counter NEC

Vandaag begint ook de eerste periode in de Jupiler League; de KNVB heeft ervoor gekozen niet langer de laatste twee wedstrijden niet in een periode mee te nemen, maar de eerste twee wedstrijden.

FC Eindhoven is een stuk sterker dan de thuisploeg. Lieder scoort bijna prachtig met de hak, de rebound is niet aan Kabangu besteed.

Scheidsrechter: Lindhout.



Geblesseerd: Smit (beenbreuk) en Janssen (knie).



Vermoedelijke opstelling: Swinkels; Horsten, Matthys, Loof, Kuiper; Deschilder, Van den Boomen, Swinnen; Van Landschoot, Lieder, Kabangu.



Laatste onderlinge duel: 8 oktober 2015, NEC - FC Eindhoven 1-0 (vriendschappelijk).



Bijzonderheden: Verdediger Doriano Kortstam is in tegenstelling tot vorige week nu wel speelgerechtigd. FC Eindhoven begon de competitie met gelijke spelen tegen Telstar (2-2) en FC Emmen (1-1) en gaat in Nijmegen op zoek naar de eerste overwinning, vermoedelijk in dezelfde basisopstelling als vorige week in Emmen.