LIVE | FC Groningen de dupe in Heerenveen na ‘hopeloze beslissing’

Ajax en Feyenoord azen op eerherstel in de Klassieker

12:00 Als uitgesproken favoriet begint Ajax vanmiddag (aftrap 16.45 uur) aan de 127ste klassieker in de eredivisie. De Amsterdammers kunnen daarbij over een fitte selectie beschikken, terwijl Feyenoord mogelijk met een aangepaste speelstijl aan de start verschijnt. Volg de kraker in Amsterdam vanaf 15.00 uur in ons liveblog op deze site!