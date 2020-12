LIVE | FC Groningen met zelfde elf als tegen Sparta, Heracles met Rente in plaats van Knoester in de verdediging

LIVEBLOG LIVE | Clement en Ghoochanne­j­had beginnen in de basis bij PEC, Tedic en Saymak toch niet fit genoeg

18:53 De laatste wedstrijd van dit kalenderjaar speelt PEC Zwolle in Den Haag, tegen laagvlieger ADO. De ploeg van trainer John Stegeman is in 2020 nog zegeloos, maar hoopt daar op de valreep verandering in te brengen. De wedstrijd ADO-PEC begint om 20.00 uur en is hier live te volgen!