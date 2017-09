LIVE: FC Oss maakt gelijk én heeft man meer

Scheidsrechter: Dieperink.



Geblesseerd: D. Janssen.



Vermoedelijke opstelling: Mous; Van der Sluys, Fleuren, Stuij van den Herik, De Regt, Piqué; Kaak, Bakx, Van der Venne; Quekel, Kamaci.



Laatst onderlinge duel: 13 januari, FC Oss - FC Dordrecht: 4-2.



Bijzonderheden: Lesly de Sa en Roel van de Sande die in het allerlaatste uur van de transferperiode werden aangetrokken, zitten bij de wedstrijdselectie. Zij zullen echter nog geen hele wedstrijd spelen. De selectie is nagoeg fit. Alleen Dennis Janssen is geblesseerd. FC Dordrecht is beducht voor FC Oss, de nummer drie van de ranglijst. ,,FC Oss verrast iedereen. Ze krijgen weinig goals tegen, tegen goede tegenstanders. We kunnen onze borst natmaken", aldus trainer Gérard de Nooijer.