LIVE | FC Twente en Willem II ondanks kansen zonder doelpunten de rust in

Ihattaren belooft beter zijn best te gaan doen bij PSV

4 maart Na een tumultueus weekend leek het er gisteren op dat er niets meer aan de hand was bij PSV. Mohamed Ihattaren was keurig op tijd bij de club, beloofde beter zijn best te gaan doen en keerde terug op het trainingsveld. Hij kan zich volledig concentreren op het voetbal, mede omdat alle contractperikelen tot minimaal het einde van het seizoen zijn geparkeerd.