LIVE | FC Twente op voorsprong bij OSS ‘20 in eerste ronde KNVB Beker

KNVB-BEKER Na euforie van Gelredome zijn er kleine bekerzor­gen voor gemuteerd GA Eagles, valkuil Vitesse in Almere ontwijken

26 oktober Na de glorie van Gelredome gloort voor Go Ahead Eagles morgenavond de volgende halte in het tot dusver vrolijk stemmende voetbaljaar. In de eerste bekerronde gaat het elftal van trainer Kees van Wonderen naar Almere City FC. Met wat twijfelgevallen, mentale en fysieke zorgen én meerdere nieuwelingen in de basis.