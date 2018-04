LIVE: FC Twente strijdt bij Vitesse voor laatste kans

De elf die het moeten gaan doen voor Twente! De Tukkers kunnen geen beroep doen op Fredrik Jensen. De aanvallende middenvelder heeft een voetblessure en is niet opgenomen in de selectie van trainer Marino Pusic. Jensen is niet de enige afwezige bij de hekkensluiter. Luciano Slagveer is ook geblesseerd en Thomas Lam ontbreekt vanwege een schorsing. De inzetbaarheid van Adnane Tighadouini was ook onzeker, maar de aanvaller blijkt fit genoeg om vanaf het begin mee te doen. FC Twente staat met nog twee speelronden te gaan vier punten achter op Roda JC en Sparta. Bij een nederlaag degraderen de Enschedeërs naar de Jupiler League.

FC Twente hoopt vanmiddag te voorkomen dat het voor het eerst sinds 1983 uit de eredivisie degradeert. De Enschedeërs moeten de laatste twee speelronden een achterstand van 4 punten op Roda JC of Sparta Rotterdam zien goed te maken.



Twente speelt zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers zijn nog in de race voor deelname aan de play-offs. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Enschede in 1-1. Bij een nederlaag is Twente sowieso gedegradeerd.



Nummer voorlaatst Sparta speelt in De Kuip tegen Feyenoord. Roda, zestiende op de ranglijst, gaat naar Venlo voor de confrontatie met VVV.