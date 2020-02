LIVE | FC Twente wordt overklast, Frei schiet FC Emmen op voorsprong

Na Ajax komt ook PSV met cao voor voetbal­sters

14:06 De voetbalsters van PSV beschikken vanaf komend seizoen over een collectieve arbeidsovereenkomst. In navolging van Ajax heeft ook PSV in samenspraak met diverse vakbonden een op maat gemaakte cao samengesteld, die in grote lijnen overeenkomt met de voorwaarden die gelden voor de mannen van PSV.