LIVE | FC Utrecht controleert comfortabele voorsprong tegen topamateurs in Rijssen

Leeuwinnen: Smit volgt Kreek op als assistent Wiegman

19:51 Bondscoach Sarina Wiegman krijgt Arvid Smit als nieuwe assistent bij de Nederlandse voetbalsters. Smit neemt de plek over van Michel Kreek, die na het WK in Frankrijk stopte bij de nationale ploeg. De oud-international van Oranje ging bij Ajax aan de slag als coördinator in de jeugdopleiding. Kreek was sinds oktober 2017 assistent van Wiegman bij de nationale ploeg, dat in Frankrijk de WK-finale haalde.