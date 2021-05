LIVE | FC Utrecht in kort geding over play-offs lijnrecht tegenover KNVB

video Besluit van KNVB rijt oude wonden open bij FC Utrecht

10:30 Opnieuw gaan FC Utrecht en de KNVB rollebollend over straat. De rechtsgang van de club na het verplaatsen van de finale van de play-offs tegen Feyenoord is óók ingegeven door de recente kwestie over de verdeling van de Europese tickets en het schrappen van de bekerfinale vorig jaar.