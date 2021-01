LIVE | FC Utrecht jaagt op openingstreffer tegen Sparta

KNVB blijft werken aan EK in Amsterdam mét publiek: ‘Wel specula­ties, geen signalen’

22 januari Hoewel volop wordt gespeculeerd over mogelijke aanpassingen aan het EK voetbal van komende zomer, blijft de KNVB zich voorbereiden op vier EK-wedstrijden in Amsterdam. Het Nederlandse organisatiecomité onder leiding van Gijs de Jong gaat er ook nog steeds vanuit dat er in juni publiek zit in de Johan Cruijff Arena.