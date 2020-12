LIVE | FC Utrecht jaagt tegen Fortuna op eerste zege in zes duels

Schmidt legt link tussen prachtgoal Malen en wisselbe­leid

16 december PSV maakte het zichzelf niet makkelijk in het bekerduel met De Graafschap, vond trainer Roger Schmidt. Hij zag zijn ploeg in Doetinchem met de nodige moeite winnen: 1-2. ,,Wel was het verdiend. Als je de kansen iets eerder benut, maak je je het jezelf wat makkelijker. Je weet dat er dan lange ballen gaan komen en dat de tegenstander erin gaat geloven als het lang 0-0 blijft.”