LIVE | FC Utrecht komt bij zege naast FC Twente

voorbeschouwing Pelle Clement keert na vier maanden weer terug bij PEC, maar begint tegen Vitesse nog wel op de bank

Een opsteker voor PEC in de aanloop naar het duel met Vitesse, dinsdag in Arnhem (aanvang 18.45 uur). Na een afwezigheid van zo’n vier maanden zit Pelle Clement (25) weer bij de selectie van de Zwollenaren. Een basisplek zit er alleen nog niet in. Maar een invalbeurt van 30 minuten moet geen probleem zijn, zegt trainer Dick Schreuder.

20 december