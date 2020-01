LIVE | FC Utrecht laat zich in openingsfase aftroeven door FC Eindhoven

Hevige mist, maar Fortuna - Feyenoord en Eindhoven - Utrecht gaan ‘gewoon’ door

19:48 Het was lang de vraag of het bekerduel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord vanavond (20.45 uur) door kon gaan. Er is sprake van dichte mist in Limburg waardoor het zicht bij vlagen ernstig belemmerd wordt, maar er wordt gewoon afgetrapt.