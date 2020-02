LIVE | FC Utrecht op voorsprong dankzij weergaloze counter

Video Zwak Go Ahead helpt MVV aan zege

16:56 Go Ahead Eagles heeft het Limburgse carnaval met een week vervroegd. Met een regelrechte wanprestatie legden de Deventenaren, een week voor het carnavalsfeest in Zuid-Nederland, MVV geen strobreed in de weg. Het broddelwerk leverde een 3-0 nederlaag op.