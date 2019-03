LIVE | Feyenoord begint dramatisch aan tweede helft

Hendrix: Tegenstan­ders zijn ook niet gek

9 maart PSV won vrij eenvoudig van NAC (2-0), maar opnieuw viel het veldspel van de Eindhovenaren in een groot deel van de wedstrijd tegen. Na de winterstop loopt het bij de koploper niet meer zo eenvoudig als in de periode daarvoor. ,,Tegenstanders passen zich steeds beter aan. De eerste helft van het seizoen speelden we ook zo, maar kwamen we er wel doorheen. Maar tegenstanders zijn ook niet gek en zien dat ook'', zegt middenvelder Jorrit Hendrix.