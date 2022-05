LIVE | Feyenoord jaagt tegen gehavend Marseille op plek in Europese finale

Meestal is de Kuip een spookhuis voor PSV: ‘Maar we moeten winnen, een andere optie is er niet’

Het thuisduel met Willem II had weinig om het lijf, dus ging het bij PSV gisteren al over Feyenoord-uit van komend weekeinde. Super Sunday wordt de laatste kans om de titelstrijd nog te kantelen. ,,We hebben maar één opdracht: winnen in de Kuip. En dan ligt het verder aan Ajax’’, beseft Cody Gakpo.

