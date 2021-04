LIVE | Feyenoord met herstelde Senesi in vijfmansdefensie op bezoek bij FC Utrecht

VIDEO / rapport In sneeuw, hagel en zonne­schijn regent het kansen voor sterk Go Ahead Eagles, dat promotie­droom nieuw leven inblaast

5 april Met een uitstekend optreden heeft Go Ahead Eagles de poort naar de sportieve hemel in de Keuken Kampioen Divisie weer wagenwijd opengezet. De volwassen ploeg van trainer Kees van Wonderen herstelt zich in Breda van de matige beurten tegen Den Bosch en Roda JC en beleeft op tweede paasdag zijn eigen wederopstanding tegen NAC Breda (0-1).