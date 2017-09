LIVE: Feyenoord met Kramer in spits, PSV gooit defensie om

Rutten bereid Twente 'nu, later, of wanneer dan ook' te helpen

13:56 Fred Rutten was vanmorgen te gast in het programma De Tafel van Kees. De oud-trainer van onder andere FC Twente, PSV en Feyenoord gaf zijn mening over het trainersvak en had daarin kritiek op de manier waarop er in Nederland veel wordt getraind. Ook had hij het over FC Twente.