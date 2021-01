LIVE | Feyenoord met Linssen in de spits tegen PSV, Jørgensen op de bank

Video Vorst zet streep door Eag­les-Volendam: ‘Zag ik niet aankomen’

11:44 Go Ahead Eagles - FC Volendam gaat vanmiddag niet door. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof vond grote delen van het veld in Deventer te hard vanwege de nachtvorst. ,,Die zag ik niet aankomen", zei de scheidsrechter voor de camera van ESPN. ,,Toen ik vanmorgen deze kant op reed, scheen een mooi winterzonnetje, maar als snel bleek dat er veel te veel harde stukken zijn op het veld in de Adelaarshorst.”