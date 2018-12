LIVE | Feyenoord met Vermeer en Van Persie, FC Utrecht met bekende namen

Herstelde Leemans moet PEC Zwolle tegen oude club helpen aan schokef­fect

15:39 PEC Zwolle kan in de eerste competitiewedstrijd van het post-Van 't Schip-tijdperk weer beschikken over Clint Leemans. De middenvelder is volledig hersteld van een enkelblessure en keert voor het belangrijke uitduel met zijn voormalige werkgever VVV vrijdagavond (20.00 uur) terug in de basis.