LIVE | Feyenoord na teruggedraaide treffer nog altijd op achterstand tegen Vitesse, tijd dringt

VOORBESCHOUWING GA Eagles verbant coronavi­rus, maar kent nodige personele zorgen: Botos en Cardona niet tegen RKC

Go Ahead Eagles heeft een fikse tegenvaller bij de herstart van de competitie in de eredivisie, morgenavond in het belangrijke duel met RKC. De Spanjaard Marc Cardona staat de komende weken buitenspel met een spierblessure in het bovenbeen. Ook Giannis Botos verblijft voorlopig aan de zijlijn

14 januari