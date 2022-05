LIVE | Feyenoord raakt twee keer de paal in jacht op gelijkmaker tegen AS Roma

José Mourinho: ‘Nederland­se clubs naïef? Feyenoord won in 2002 de UEFA Cup nog met m’n vriend Pierre van Hooijdonk’

José Mourinho verwacht geen naïef Feyenoord in de Conference League-finale tegen zijn AS Roma. De Portugees won in 2017 de Europa League-finale met Manchester United tegen Ajax en nu wacht met Feyenoord dus wéér een Nederlandse opponent. ,,Of Nederlandse clubs naïef zijn? Dat weet ik niet.”

24 mei