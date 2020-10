LIVE | Feyenoord zoekt naar openingen in Sparta-defensie

Beukema topscorer GA Eagles, defensie neemt groot deel van de productie voor z'n rekening

12:15 De kracht van Go Ahead Eagles ligt dit seizoen onbetwist in de achterhoede. Ook aanvallend is de defensie van grote waarde, bleek tegen FC Eindhoven (3-0 winst) waar de frontlinie wederom werd ondersteund door scorende verdedigers, Sam Beukema en Bas Kuipers.