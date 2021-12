LIVE | Flater Paes levert PSV voorsprong op tegen FC Utrecht

De Klassieker wordt in die lege, sfeerloze Kuip 0-0, ténzij iemand lak heeft aan het script en scoort

De stadions in de eredivisie zijn leeg en dat blijft nog een tijdje zo. Het publiek hoopt nu thuis voor de buis op goals en spektakel. Maar afgelopen zondag was het saaiheid troef: in vijf duels vielen vier goals. En dat kan vaker gaan gebeuren, óók door andere oorzaken. Het vraagt om een andere kijk.

30 november