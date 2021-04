LIVE | Fortuna brengt ADO op rand van de afgrond met snelle 0-2

KNVB en clubs willen ook volgende week publiek ontvangen in de stadions

23 april De KNVB en de clubs uit de Eredivisie hopen dat ze na de pilot van dit weekeinde ook volgende week en in het restant van het seizoen publiek kunnen ontvangen in de stadions. De clubs zijn in afwachting van toestemming van de overheid. Het demissionaire kabinet heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarmee testbewijzen kunnen worden ingezet voor toegang tot onder meer sportevenementen.