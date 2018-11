LIVE | Fortuna en Heracles strijden om punten in Sittard

Van de Beek valt drie dagen voor CL-duel met AEK Athene gebles­seerd uit bij Ajax

20:03 Het is onduidelijk of Donny van de Beek dinsdagavond voor Ajax kan uitkomen in de uitwedstrijd tegen AEK Athene in de Champions League. De middenvelder heeft in de eerste helft van het duel met NAC Breda een blessure opgelopen. Hij liet zich in de rust vervangen door Zakaria Labyad.