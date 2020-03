LIVE | Fortuna en PEC jagen in Sittard op felbegeerde driepunter

Slot kan Van Gaal aftroeven, kampioens­hoop voor Feyenoord

17:41 Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Fortuna Sittard en PEC Zwolle speelronde 26 in de eredivisie af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.