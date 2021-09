LIVE | Fortuna leidt bij Vitesse door spectaculaire treffer Seuntjens

Oude voetbal­plaat­jes maken veel los bij dementeren­de ouderen: 'Dat hij zo reageerde, had ik ook niet verwacht’

15:14 Kwetsbare of dementerende ouderen die helemaal opleven door herinneringen aan pakweg Bud Brocken of Jan van Roessel op te halen: dát is de essentie van Football Memories. Deze krant liep een middag mee in Tilburg. ,,Voetbal is zo veel meer dan die negentig minuten in het weekend.”