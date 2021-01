LIVE | Fortuna wil afgang voorkomen en jaagt op gelijkmaker

Topscorer eredivisie In een Pools café weet Valckx het zeker: Giakoumak­is moet mee naar Venlo

Giorgos Giakoumakis (26) is met afstand dé verrassing van de eredivisie. De Griekse topscorer (18 goals in 18 duels) van VVV-Venlo, dat vanavond bekert tegen Go Ahead Eagles, is een schot in de roos en dat voor iets meer dan een ton. Reconstructie van wat een droomtransfer werd.