LIVE | Fraaie goals Ramselaar en Kerk draaien het volledig om in Almelo

Beugels­dijk voetbalt bijna hele wedstrijd met gebroken pols

18:07 ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk blijkt zaterdag in de wedstrijd tegen FC Groningen (1-1) zijn pols te hebben gebroken. De centrale verdediger liep de blessure al op in de eerste minuut in duel met Groningen-spits Kaj Sierhuis, maar voetbalde stoïcijns door.