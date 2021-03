LIVE | Frank de Boer kiest tegen Gibraltar voor zelfde basiself als tegen Letland

wedstrijdverslag GA Eagles schiet zichzelf tegen FC Den Bosch verschrik­ke­lijk in de voet

0:04 Go Ahead Eagles leek aan de vooravond van een loodzware reeks de druk op de top vier in de Keuken Kampioen Divisie maximaal op te voeren. Leek, want een comfortabele 2-0 voorsprong op bezoek bij nummer laatst Den Bosch werd in de tweede helft uit handen gegeven. Twee penalty’s tegen, een eigen doelpunt: met 3-3 mocht GA Eagles nog de handen dichtknijpen.