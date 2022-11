LIVE| GA Eagles begint zonder verrassingen aan Derby van het Oosten tegen FC Twente

Het al sinds begin september ongeslagen Go Ahead Eagles krijgt in de voorlaatste wedstrijd van 2022 te maken met de rivaal uit het Oosten: FC Twente. In de Grolsch Veste in Enschede gaat de formatie uit Deventer op zoek naar een nieuwe verrassing, zoals dat de laatste seizoenen telkens gebruikelijk was. De aftrap is om 14.30 uur.