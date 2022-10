LIVE | GA Eagles schadevrij door openingsfase tegen Ajax

Go Ahead Eagles keert zaterdag om 20.00 uur terug op de plek waar elf maanden geleden historie werd geschreven. Destijds werd Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena dankzij een 0-0 gelijkspel een punt ontfutseld met eeuwigheidswaarde. Maar iedereen in Deventer weet ook dat het een loodzware opgave gaat worden om dat zaterdag te herhalen. Al kan trainer Rene Hake wel eindelijk beschikken over een volledige selectie. Volg alle ontwikkelingen rondom en tijdens de wedstrijd in ons liveblog.