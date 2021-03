LIVE | Gakpo na twee maanden afwezigheid direct in de basis, Feyenoord met vijf verdedigers

Zahavi leeft bijna obsessief voor zijn sport: 'Mijn vrouw wordt er weleens gek van’

13 maart Het duurde even, maar PSV heeft met Eran Zahavi dan toch zijn doelpuntenkanon. In 2021 scoorde de Israëliër al twaalf keer in vijftien duels. Over het grote contrast met voor de winterstop: ,,In voetbal moet het hele plaatje kloppen. Dat was eerst niet zo.’’