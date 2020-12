LIVE | Geen goals in de Kuip na matige eerste helft van Feyenoord en Heracles

Koop­meiners keihard voor zichzelf: ‘Mijn schuld dat we niet hebben gewonnen’

3 december Teun Koopmeiners zocht niet naar excuses na het knappe gelijkspel van AZ tegen Napoli in de Europa League (1-1). ,,Het is mijn schuld dat we hier niet hebben gewonnen", concludeerde de aanvoerder.