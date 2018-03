LIVE: Geen verrassingen in opstellingen van PSV en NAC

De opstellingen van beide teams zijn inmiddels binnen. PSV begint de competitiewedstrijd tegen NAC Breda met dezelfde elf basisspelers als tijdens het vorige duel, twee weken terug met VVV-Venlo. Trainer Phillip Cocu heeft de beschikking over bijna al zijn spelers uit de selectie. Alleen de Argentijnse aanvaller Maximiliano Romero is nog niet fit en zit niet bij de groep.



In de voorhoede kiest Cocu opnieuw voor Hirving Lozano, Luuk de Jong en Steven Bergwijn. Gastón Pereiro moet genoegen nemen met een reserverol. Bergwijn, Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin en Marco van Ginkel zijn geschorst bij de eerstvolgende gele kaart.



PSV speelt volgende week tegen AZ, daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Ajax. PSV start de wedstrijd tegen NAC Breda met een voorsprong van zeven punten op achtervolger Ajax.