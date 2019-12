LIVE | Geplaagde Van Bommel stuurt zelfde elf namen het veld in

live LIVE | PEC Zwolle heeft stunt tegen AZ nodig om bij te blijven

17:50 PEC Zwolle treft vanavond niet alleen de nummer twee van Nederland. Ook is het treffen met AZ een weerzien met oud-speler Arne Slot, vandaag de dag hoofdcoach in Alkmaar. De thuiswedstrijd begint om 20.45 uur en is hier live te volgen.