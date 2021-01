LIVE | Giakoumakis kopt VVV op verdiende voorsprong tegen Vitesse

Proef met publiek bij NEC - De Graafschap: eind februari zijn 1500 fans welkom

26 januari NEC - De Graafschap moet de eerste wedstrijd in het Nederlandse profvoetbal worden met publiek sinds eind september. Het duel in de eerste divisie op zondag 21 februari geldt als experiment van de overheid en wetenschap. In het Goffertstadion zijn 1500 fans welkom.