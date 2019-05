LIVE | Go Ahead dicht bij voorsprong in slotfase

LIVEBLOG LIVE | Go Ahead neemt meer initiatief na rust tegen vermoeid ogend RKC

20:01 Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk dromen van een terugkeer op het hoogste niveau. Vanavond om 18.30 uur is de aftrap van het eerste duel in een tweeluik dat dinsdag in Deventer zijn apotheose krijgt in de Adelaarshorst.