LIVE | Goossens en Amofa in de basis bij ADO tegen ongewijzigd RKC

wedstrijdverslag Beukema’s zevende brengt GA Eagles na duel met Jong PSV nu al op 50 punten

26 februari Vuurwerk bleef vrijdagavond uit bij Go Ahead Eagles – Jong PSV, waar de thuisploeg aan een vroege goal van Sam Beukema genoeg had voor de vijftiende competitiezege van het seizoen: 1-0. Met zijn zevende doelpunt is Beukema nu topscorer in het elftal van Kees van Wonderen, dat eind februari al de magische grens van 50 punten heeft bereikt in de Keuken Kampioen Divisie.