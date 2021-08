LIVE | Götze verdubbelt voorsprong tegen bijzonder matig Midtjylland

Jurgen Ekkelen­kamp staat na acht jaar voor vertrek bij Ajax

29 juli Jurgen Ekkelenkamp (21) is bezig aan zijn laatste weken in het shirt van Ajax. Directeur Marc Overmars verwacht dat de middenvelder, die ook afgelopen seizoen vooral als reserve fungeerde, op korte termijn wordt verkocht. ,,Je kunt het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen.”