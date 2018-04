LIVE: Grijpt FC Twente een strohalm tegen PEC Zwolle?

Goedemiddag! Welkom in het liveblog van de eerste wedstrijd van deze midweekse speelronde in de eredivisie. Het is vijf voor twaalf voor hekkensluiter FC Twente, dat vanavond aantreedt tegen PEC Zwolle. Grijpen de Tukkers een strohalm, of doet de ploeg van John van 't Schip goede zaken met het oog op de play-offs? Aftrap is om 18.30 uur, mis hier niets!