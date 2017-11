LIVE: Groningen en Vitesse strijden voor de drie punten in slotfase

FC Groningen en coach Ernest Faber kunnen absoluut geen nederlaag gebruiken. De Groningers pakten één punt in de laatste vijf wedstrijden en kunnen tegen Vitesse de tiende club worden met vijfhonderd nederlagen in de eredivisie.



Onwaarschijnlijk is dat niet. Vitesse is namelijk ongeslagen in uitduels dit seizoen en FC Groningen won slechts één van de laatste dertien competitieduels met de Arnhemmers.