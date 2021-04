LIVE | Groningen houdt na vroege rode kaart voorlopig stand in Venlo

wedstrijdverslag GA Eagles - Roda JC doet weinig voetbalhar­ten sneller kloppen

2 april Of de schrik van ‘Den Bosch’ nog in de benen zat of niet; Go Ahead Eagles wekte vrijdagavond tegen Roda JC nauwelijks de indruk dat het nog serieus geloofde in de tweede plaats en rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Roda JC kreeg in de Adelaarshorst zelfs de beste kansen. Met 0-0 schoten beide teams weinig op.