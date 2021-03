LIVE | Groningen met Gudmundsson in de basis op bezoek bij RKC

Oproep: heb jij kaartjes voor de ‘proefin­ter­land’ tegen Letland?

17 maart Al een jaar lang mogen we door de coronapandemie als supporters niet bij de wedstrijden van Oranje zijn, zien we Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Memphis Depay niet live de kleuren van ons land verdedigen. Maar op 27 maart kan dat wel! Liefst 5000 geluksvogels mogen dan Oranje aanmoedigen in het WK-kwalificatieduel tegen Letland. Dat duel is aangemerkt als testevenement.