LIVE | Haalt Excelsior Feyenoord na euforische week van roze wolk?

Opluchting bij AZ om Seuntjens

2 februari Mats Seuntjens heeft vermoedelijk een lichte hersenschudding overgehouden aan een botsing met ploeggenoot Oussama Idrissi van AZ. De twee aanvallers knalden in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen (5-0) kort na rust vol op elkaar. Seuntjens was even buiten bewustzijn en verliet per brancard het veld.