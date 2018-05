LIVE: Handhaaft Sparta zich voor eigen publiek tegen Emmen?

Het duo Dick Advocaat en Cor Pot staan voor de laatste keer langs de lijn bij Sparta Rotterdam.



Advocaat: ,,Laatste wedstrijd is helemaal niet leuk. Laten we in ieder geval het gevoel creëren dat we er alles aan gedaan hebben. We moeten het vandaag thuis afmaken. We lieten het kaas van ons brood eten in Emmen. Dat moet vandaag niet gebeuren. Het publiek moet er vandaag achter staan en wij moeten er voor zorgen dat de tegenstander niet aan de bal komt.''